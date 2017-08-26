Арум: шансы Пакьяо во втором бою с Хорном — 50 на 50

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, отметил, что во втором бою между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном шансы соперников будут равными.

«Это бой, шансы в котором можно расценивать как 50 на 50. В Австралии фаворитом будет Хорн, если же встреча пройдёт в США, то больше шансов на победу будет у Мэнни. Когда мы организовали первый бой, мало кто верил в то, что Хорн сумеет навязать борьбу Пакьяо. Теперь же вторая встреча выглядит более интересной и конкурентной», — приводит слова Арума Boxing247.

Первая встреча между Пакьяо и Хорном прошла второго июля. Тогда победа досталась австралийцу. Ожидается, что реванш между боксёрами может пройти до конца года.