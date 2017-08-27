Крылов стал победителем турнира по смешанным единоборствам «Единый Донбасс»

На стадионе «Олимпийский» в Донецке состоялся международный турнир по смешанным единоборствам «Единый Донбасс», приуроченный ко Дню города и Дню шахтёра. Победителем турнира стал Никита Крылов из Красного Луча, который отправил в нокаут хорвата Марома Перака.



Кубок Ассоциации единоборств Донбасса победителю вручил глава провозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в присутствии 20 тыс. зрителей.



«Сегодня на ринге наш земляк показал, что такое настоящий «донбассовский характер». Соперник был очень хороший. Донецк — с праздником, Крылов — с победой», — цитирует Захарченко «Донецкое агентство новостей».

