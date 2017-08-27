Макгрегор: я превратил Мейвезера в мексиканца, судьи рано остановили бой

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор прокомментировал поражение от Флойда Мейвезера-младшего в суперпоединке в Лас-Вегасе. Арбитр присудил американцу победу техническим нокаутом в 10-м раунде, однако ирландец считает, что нужно было продолжать бой.



«Я превратил его в мексиканца, первые раунды остались за мной. Соперник не так быстр и мощен, но я уважаю его как бойца, он очень хладнокровен. Судьи рано остановили бой, они должны были позволить продолжать поединок.



Но я устал. Не знаю, доволен ли я, и не знаю, что я сейчас чувствую. Всё было не так, как я рассчитывал. Поначалу мне казалось, что я неплохо справляюсь. Но этот тот опыт, который вы получаете после 50 боёв в профессионалах. Позвольте мне спуститься вниз. Конечно, я ещё вернусь, и всё изменится. Лучше принять удар в подбородок и идти дальше», — подчеркнул после боя Макгрегор.

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