ФБР включила второй инцидент в протест по судейству на ЧМ-2017

Федерация бокса России включила второй инцидент в свой протест по судейству на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Гамбурге.



«Второй инцидент касается итогов поединка 1/8 финала между Сергеем Собылинским и Квинтоном Рэндаллом из США. Напомним, в той встрече судья остановил бой из-за рассечения у российского спортсмена, несмотря на готовность Собылинского продолжать поединок. После этого решения был сделан перерасчёт результата встречи в пользу американского боксёра», — сообщается на официальном сайте федерации.



Раннее Федерация бокса России подала протест на судейство во встрече между Петром Хамуковым и Хорхе Вивасом Паласиосом из Колумбии. Поединок также проходил в рамках 1/8 финала чемпионата мира.