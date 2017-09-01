Все российские боксёры-профессионалы будут обязаны проходить допинг-тесты

Согласно новому «Регламенту взаимодействия субъектов профессионального бокса», утверждённому Федерацией бокса России (ФБР), российские боксёры-профессионалы будут обязаны проходить допинг-контроль в соответствии с законодательством РФ вне зависимости от статуса поединка.

«Субъекты профессионального бокса обязаны соблюдать общероссийские антидопинговые правила, утверждённые приказом Минспорта России от 09.08.2016 №947 (ред. от 17.10.2016) «Об утверждении общероссийских антидопинговых правил», антидопинговые нормы и правила международных спортивных организаций», — приводит ТАСС текст распоряжения.