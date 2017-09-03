Пакьяо надеется провести второй бой с Хорном на Филиппинах

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в очередной раз заявил, что хотел бы провести второй бой с австралийцем Джеффом Хорном на Филиппинах.

«Этого не произойдёт в Австралии. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы устроить бой на Филиппинах. Это будет хорошо для нашей страны в плане туризма. У нас есть много друзей, которые поддерживают нас, в том числе и в сфере туризма. Президент также полностью нас поддерживает.

Хочу, чтобы мой последний бой в карьере прошёл на Филиппинах», — цитирует Пакьяо Boxing247.

Первая встреча между Хорном и Пакьяо состоялась 2 июля в Брисбене, тогда победу одержал австралиец, завоевавший пояс чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.