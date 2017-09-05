Головкин может провести следующий бой с Сондерсом или Котто

Том Лёффлер, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина (37-0, 33 KO), сказал, что после встречи с Саулем Альваресом его клиент хотел бы стать абсолютным чемпионом в своём весе. Вместе с тем функционер не исключил варианта, при котором Головкин встретится с Мигелем Котто.

«С тех пор как Геннадий получил титул WBC, его не покидает мысль о том, чтобы стать абсолютным чемпионом. Он этого хочет, и единственный пояс, которого у него нет, — это пояс WBO. Им владеет Билли Джо Сондерс, с которым Геннадий и хочет встретиться после боя с Альваресом.

Что касается Котто, то мы можем принять такой поединок. Он настоящая легенда, все прекрасно помнят, как он победил Серхио Мартинеса", — цитирует Лёффлера BoxingScene.