Де ла Хойя: жду в бою Альвареса с Головкиным 6-8 раундов ада

Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя, представляющий интересы Сауля Альвареса, поделился своими ожиданиями от предстоящего боя мексиканца с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным.



«Мне бы хотелось, чтобы это было 6-8 раундов ада, и чтобы мой боец победил… Это бой с шансами 50:50. Эти ребята были бойцами всю свою жизнь, были боксёрами всю свою жизнь. Они знают как двигаться на ринге, умеют выбрасывать удары под разными углами, знают, как спасаться из неприятностей, когда это необходимо и умеют нокаутировать. Эти ребята — настоящие бойцы», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.



Поединок Головкин — Альварес состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.