Гассиев: Усик — фаворит, но легко с Хуком ему точно не будет

Чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев дал свой прогноз на исход поединка между обладателем титула WBO Александром Усиком и Марко Хуком, который состоится 9 сентября в Берлине в рамках турнира WBSS.



«Легко давать прогнозы на бои, где один из боксёров заведомо намного сильнее. Но в суперсерии, на мой взгляд, нет ни одного такого поединка, где был бы явный фаворит. Бой между Усиком и Хуком тоже такой. Все знают, что Усик — олимпийский чемпион, очень быстрый и техничный боксёр, и поэтому считают его фаворитом, но я спарринговал несколько лет назад с Хуком, знаю, что он очень силён и физически, и ментально.



Если кто-то думает, что он просто так отдаст этот бой, то очень ошибается. Мой прогноз — 55 на 45 в пользу Усика, легко ему не будет», — цитирует Гассиева «Р-Спорт».