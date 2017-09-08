Ломаченко: начало боя с Хуком будет для Усика тяжёлым

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBO в первом тяжёлом весе Александром Усиком и Марко Хуком. Встреча этих боксёров состоится 9 сентября в Берлине в рамках турнира WBSS.



«В начале бой будет тяжелым, пока Хук будет свежим. Он достаточно грязный боксер, он корявый, неудобный. Надеюсь, что Усик его тактически грамотно подсадит функционально. А дальше, я думаю, будет без проблем.

Когда бой перейдет экватор, в пятом-шестом раунде Саня из него новичка будет делать», — рассказал Ломаченко в интервью Bazasport.