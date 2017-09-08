Хорн 25 ноября планирует встретиться с Брэдли Скитом

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн, может провести следующий поединок 25 ноября в Брисбене. Соперником австралийца, вероятно, станет малоизвестный британец, третий номер рейтинга WBO, Брэдли Скит (27-1, 12 КО), сообщает Boxingnews24.

Первоначально планировалось, что в этом году Хорн проведёт поединок с Пакьяо, однако после того как филиппинец дал понять, что будет готов к бою лишь в следующем году, команда Хорна стала искать своему подопечному нового соперника.

В списке потенциальных оппонентов австралийца также значится бывший чемпион мира Джесси Варгас.