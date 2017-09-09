Корнилов: Лебедев готов встретиться с Мальдонаду

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA Super в первом тяжёлом весе Дениса Лебедва, заявил, что его клиент готов согласиться на поединок с бойцом смешанных единоборств Фабиу Мальдонаду.

«Мальдонадо показал себя как боец с хорошими боксёрскими навыками. Денис готов выйти в ринг с любым соперником. Лебедев является чемпионом мира, и желающих попытаться забрать у него титул немало, поэтому хотелось бы получить предложение от команды Мальдонадо, которое могло бы нас заинтересовать», — цитирует Корнилова ТАСС.