Хук: разговоры окончены, не могу дождаться боя

Сегодня, 9 сентября, в Берлине состоится вечер бокса, главным событием которого станет четвертьфинальная встреча Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO Александром Усиком и Марко Хуком.

По словам последнего, он уже не может дождаться выхода в ринг и нанести украинцу первое поражение на профессиональном ринге.

«Не могу дождаться боя. Тренировки окончены, разговоры окончены. Пришло время говорить нашим рукам. У меня хорошее предчувствие относительно этого боя. Что же касается Усика, то его ждёт самый большой бой в его карьере, и он должен быть готов к войне. Войне, которую он проиграет», — цитирует Хука официальный сайт Всемирной суперсерии.