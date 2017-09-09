Хан: Альварес победит Головкина по очкам

Бывший чемпион мира Амир Хан считает, что Сауль Альварес побьёт Геннадия Головкина 16 сентября.

«Это будет особенный бой. Один из тех, что я жду с нетерпением, фанаты давно о нём просили. Два лучших средневеса в мире встречаются друг с другом. Таким бокс и должен быть — лучшие дерутся с лучшими.

Глядя на их последние бои, я думаю, что Канело становится всё лучше и он победит. Головкин — превосходный боец, но его выступление в бою с Дэнни Джейкобсом должно было воодушевить Канело.

У Головкина были проблемы с Джейкобсом, а Канело умеет больше. Я дрался с ним, он быстр, хорошо двигается и сильно бьёт. Многие считают Головкина панчером в этой паре, но Альвареса не стоит недооценивать. Думаю, Канело победит по очкам. Он отлично контратакует и любит таких атакующих соперников, как Головкин. Альварес не позволит себя ошеломить», — цитирует Хана Boxing Scene.