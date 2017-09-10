Жена Абдусаламова: обменяла бы все деньги на здоровье мужа

Жена российского боксера Магомеда Абдусаламова Баканай заявила, что отказалась бы от $ 22 млн ради здоровья мужа.

Ранее штат Нью-Йорк обязался выплатить такую компенсацию семье Абдусаламова за врачебную ошибку, допущенную во время боя россиянина с Майком Пересом в 2013 году. С тех пор Абдусаламов имеет серьёзные проблемы со здоровьем.

«Я бы обменяла все деньги на то, чтобы Маго вернулся в прежнее состояние. Но так не бывает. Нельзя купить за деньги счастье, которое у нас было.

Я несколько дней была сильно подавлена, ведь думала, что к этому времени Маго уже вернётся в нормальное состояние. Но я поняла, что прежнего Маго не вернуть, а деньги помогут нам улучшить его жизнь и жизнь его семьи. И мы сможем больше заплатить за лечение, не завися от других людей", — цитирует Абдусаламову ESPN.