Рокхолд не исключает перехода в полутяжёлый вес

В ночь с 16 на 17 сентября в Питтсбурге состоялся турнир UFC Fight Night 116. В главном его событии бывший чемпион организации в среднем весе Люк Рокхолд одержал досрочную победу над Дэвидом Бранчем.

После боя Рокхолд заявил, что не исключает перехода в полутяжёлый вес.

«Я не всегда буду в этом весе. Возможно, Кормье завершит карьеру или поднимется в весе. Я с радостью поднимусь в полутяжёлый вес, я уже немного устал от сгонки веса. Я чувствовал бы себя комфортно в новой весовой категории и думаю, у меня бы там всё получилось. Но пока у меня есть дело в среднем весе. Сейчас я хочу получить статус претендента, а там посмотрим. По крайней мере, я не буду ничего менять, пока Кормье не завершит карьеру или не поменяет весовую категорию», — цитирует Рокхолда Sherdog.