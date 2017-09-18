Ломаченко: 9 декабря проверю челюсть Ригондо

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий поединок с кубинцем Гильермо Ригондо, дав понять, что оппонента будет ждать самый тяжёлый в жизни бой.

«Он вообще что-то перепутал. Маленького роста, и такой же в плечах, он будет рассказывать ребятам, которые в два раза больше него, что уважает всех, кто не боится его. Ничего, 9 декабря он поймёт, что выше лезть — не только характер иметь.

А вообще, думаю, он много говорит, а на деле в бою наденет жёлтую майку, как у велосипедистов, сядет на велосипед и будет бегать весь бой. В общем, 9 декабря проверим его челюсть, собираюсь бить", — сказал Ломаченко для YouTube-канала Lomachenko Fights.

Встреча Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо пройдёт 9 декабря в Нью-Йорке.