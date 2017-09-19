Джошуа прогнозирует досрочную победу Паркера в бою с Х. Фьюри

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мыслями относительно предстоящего поединка чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера с Хьюи Фьюри, заявив, что новозеландцу вполне по силам победить досрочно.

«Паркер достаточно сильный боксёр. Думаю, Фьюри сможет с ним конкурировать несколько раундов, но мне кажется, что Джозеф победит досрочно в поздних раундах. В будущем я проведу бой с Паркером, а вот по поводу Хьюи не уверен, не знаю, как сложится его карьерный путь.

Но определённо я встречусь с Паркером, мы пришли вместе, чтобы разбудить наш дивизион", — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Встреча Джозефа Паркера и Хьюи Фьюри пройдёт 23 сентября в Манчестере.