Санчес: Головкин не видел возможности работать по корпусу Альвареса

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, объяснил, почему его подопечный практически не бил по корпусу Сауля Альвареса в недавнем поединке.

«Я спрашивал у Геннадия в углу между раундами, почему он не проводит атаки по корпусу Альвареса. Думаю, он просто не видел возможности это делать. Альварес был очень подвижен и хорошо контратаковал, потому, я думаю, у него не было таких вариантов», — цитирует Санчеса BoxingScene.

Встреча Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоялась 16 сентября и завершилась ничьей.