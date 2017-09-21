Чисора подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Деррек Чисора подписал контракт с промоутерской компанией Matchroom, делами которой ведает Эдди Хирн.

После церемонии подписания британец рассказал о ближайших карьерных планах.

«Я намереваюсь вернуться в ринг после разочаровывающего периода, связанного с травмой. Первый бой я собираюсь провести в следующую субботу в Ливерпуле (соперник ещё не определён — прим. „Чемпионата“). Затем, я хочу сразиться за европейский титул, после чего я накажу этого сопляка Диллиана Уайта. Всё это даст мне возможность выйти на титульный бой», — цитирует Чисору Sky Sports.

Предыдущий поединок скандальный боксёр провёл в октябре 2016 года, уступив раздельным решением судей именно Диллиану Уайту.