Роуч: хочу, чтобы Пакьяо провёл реванш с Хорном

Фредди Роуч, тренер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, заявил, что хотел бы увидеть реванш подопечного с Джеффом Хорном.

«Я хочу, чтобы он принял реванш с Хорном. На данный момент это будет для него лучший бой. Похоже, что он состоится и пройдёт в первые месяцы следующего года. Кроме того, у нас есть другие предложения, в том числе и от Кроуфорда. Но карьера Мэнни близка к завершению, хотя он ещё и не сказал последнего слова», — приводит слова Роуча Fightnews.

Первая встреча между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном состоялась 2 июля в Брисбене. Тогда судьи отдали победу австралийцу.