Взвешивание Bellator 183: Хендерсон и Фрейре показали почти равный вес

В ночь с 23 на 24 сентября в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 183, на котором выступят сразу несколько бойцов UFC. Главным событием шоу станет встреча между бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Беном Хендерсоном и Патрики Фрейре.

Также в рамках турнира дебют в промоушне проведёт тяжеловес Рой Нельсон, которому предстоит встреча с Хави Айялой. В преддверии выступления бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

Bellator 183. Взвешивание:

Бен Хендерсон (155,9 фунтов) — Патрики Фрейре (156)

Рой Нельсон (262,4) — Хави Айяла (265,3)

Пол Дэйли (171) — Лоренц Ларкин (171)

Аарон Пико (145,5) — Джастин Линн (146)

Адам Пиколотти (155,2) — Готи Ямаучи (155,9)

Брук Майо (125,6) — Кейтлин Нил (125,2)

Фернандо Гонсалес (171) — Алекс Лопес (171)

Гастон Боланьос (145,6) — Брэндон Лароко (145,5)

Тони Джонсон (204,8) — Майк Ортега (204,9)

Джастин Тенедора (135,9) — Рикардо Васкес (135,7)

Джамелин Нивейра (125,4) — Корина Эррера (123,5)

Даниэль Гонсалес (123,2) — Энтони Кастрехон (125,8).