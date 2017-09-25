Второй бой Хэя с Беллью должен состояться 10 декабря

Реванш между почётным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе британцем Тони Беллью и его соотечественником Дэвидом Хэем пройдёт 10 декабря в Лондоне на O2Arena, сообщает The Sun. Стоит отметить, что бой запланирован на воскресенье в связи с тем, что арена будет занята все ближайшие субботы, информирует источник британского таблоида.



Первый бой между двумя британцами прошёл в марте 2017 года и завершился победой Беллью техническим нокаутом, Хэй поединок закончить не смог из-за травмы ахиллова сухожилия.