Бриггс: в бою Бриггс — Фьюри психиатры будут нужнее судей

Экс-чемпион в супертяжёлом весе по версии WBO Шеннон Бриггс предложил Тайсону Фьюри провести бой. Примечательно, что в данный момент оба боксёра отстранены от соревнований из-за допинга.



«По вашему, вокруг боя Мейвезера и Макгрегора было много шумихи? А что будет, если мы с Тайсоном Фьюри сойдёмся в бою? Лучше цирка перед матчем будет только война, которую мы устроим на ринге. Вы можете думать, что я сошёл с ума, но я абсолютно серьёзен. Здесь психиатры будут нужнее судей», — цитирует FightNews Бриггса.