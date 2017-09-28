Следующий бой Мигеля Котто запланирован на 2 декабря

Возвращение чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO Мигеля Котто запланировано на 2 декабря. Оппонент пуэрториканца на следующий бой пока не определён. Об этом рассказал президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес.



Ранее Котто неоднократно говорил, что до конца года проведёт ещё один бой, после чего завершит боксёрскую карьеру.



«Сейчас мы определяемся с соперником. Есть короткий список парней, и я надеюсь, что к концу недели мы определимся. Мы смотрим на 2 декабря, на эту дату у нас зарезервирована арена «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке», — цитирует Гомеса BoxingScene.