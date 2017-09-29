Хэй: Беллью не сможет выиграть лотерею дважды

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал организацию второго поединка с Тони Беллью, который состоится 17 декабря.

«Я в восторге от того, что мы дадим публике второй бой, которого они по-настоящему жаждут с момента нашего первого взрывоопасного боя. 4 марта сценарий поединка был выброшен в окно и всё пошло непредсказуемо. Беллью показал большое сердце и выдержал мой натиск. Я отдаю ему должное за то, что он вновь готов встретиться.

В первой встрече он каким-то образом выиграл в лотерею, но поверьте, что ему не удастся это сделать дважды. Я тренируюсь уже полгода и чувствую себя лучше, чем перед первым боем. 17 декабря я воспользуюсь возможностью переписать конец поединка между Дэвидом Хэем и Тони Беллью», — приводит слова Хэя BoxingScene.

Первая встреча между Беллью и Хэем прошла 4 марта, победу в ней техническим нокаутом одержал Беллью.