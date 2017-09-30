Хэй настроен нокаутировать Беллью

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй подчеркнул, что он настроен на победу нокаутом в предстоящем поединке с Тони Беллью. Бой состоится 17 декабря. Напомним, что первая встреча между Беллью и Хэем прошла 4 марта, победу в ней техническим нокаутом одержал Беллью.



«Мне нужно улучшить свои навыки. Если я выйду на ринг в том же состоянии, с той же тактикой, то он действительно может снова победить меня. Но я не глупый боксёр. Я пересмотрел бой и теперь точно знаю, что там произошло. Я понимаю его сильные стороны, понимаю свои слабые. Это будет мой последний шанс, другого не выдастся. Если я не смогу нокаутировать Беллью, то я не смогу называть себя тем бойцом, которым я себя сейчас считаю», — цитирует Хэя SkySports.