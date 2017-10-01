Коркоран может стать соперником Хорна в ноябре вместо Пакьяо

Поскольку экс чемпион мира Мэнни Пакьяо объявил, что больше не будет драться в 2017 году, чемпион WBO Джефф Хорн (17-0-1, 11 КО), с которым филиппинец планирует провести реванш, всё ещё остаётся без соперника. В качестве таковой команда австралийца рассматривает вариант организации боя с занимающим 11-е место в рейтинге WBO Гэри Коркораном (17-1, 7 КО).

Теперь же стали известны и предположительные сроки проведения такой встречи. Ожидается, что она пройдёт в ноябре.

«Пока Коркорану не высылали контракт на поединок, потому что не урегулированы вопросы с руководством. Если с этим всё будет в порядке, то именно Коркоран станет соперником Хорна», — утверждает ESPN.com со ссылкой на свои источники.