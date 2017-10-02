Фергюсон: Ли психологически слаб

Американский боец UFC Тони Фергюсон подчеркнул, что он знает, как победить Кевина Ли. По словам Фергюсона, Ли слаб в психологическом плане. Титульный бой в лёгком весе между Ли и Фергюсоном состоится 7 октября на турнире UFC 216.



«Кевин Ли мужественнее половины парней из первой пятёрки в лёгком весе. Он смелый, так что мы устроим великолепное шоу. Он универсальный боец и хороший атлет, но я знаю, как его побить. Он слаб психологически, как и большинство действующих бойцов UFC», — цитирует Фергюсона Mmajunkie.