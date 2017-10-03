Кевин Ли: надеюсь, Фергюсон не сдастся и бой продлится пять раундов

Американский боец ММА Кевин Ли подчеркнул, что хотел бы, чтобы его соперник Тони Фергюсон продержался по ходу их поединка все пять раундов. За вакантный титул временного чемпиона Ли и Фергюсон поспорят на турнире UFC 216, запланированном на 7 октября в Лас-Вегасе.



«Думаю, удастся показать хорошую технику. Тони делает много технических ошибок. Я техничнее, быстрее и сильнее. Интересно, сможет ли Фергюсон продержаться до конца? Мне самому интересно. Даже в бою с Майклом Кьезой я не показал всего, что умею. Надеюсь, Тони не сдастся, и бой продлится пять раундов», — цитирует Ли MMAFighting.