Макгрегор: молюсь о жертвах, их семьях и всех пострадавших в Лас-Вегасе

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор выразил соболезнования семьям пострадавших в результате массовой стрельбы на кантри-фестивале в Лас-Вегасе. 58 человек были застрелены, ещё 515 граждан получили ранения разной степени тяжести после того, как террорист Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям.



«Я абсолютно опустошён после новостей из Лас-Вегаса. Город с таким количеством энергии и жизни. Город праздника и наслаждений. Город, который так близок моему сердцу. Я молюсь о всех жертвах, их семьях и всех пострадавших от этого бессмысленного акта насилия», — написал ирландец в своём «инстаграме».