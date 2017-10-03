Компания M-1 Global представила ролик о Романове перед боем с Кунченко

Промоушн M-1 Global представил документальный фильм из серии «Перед боем», посвящённый российскому бойцу Сергею Романову, представляющему клуб «Сечь PRO». 27 октября на турнире M-1 Challenge 84 в Санкт-Петербурге ему предстоит сразиться с обладателем титула чемпиона М-1 в полусреднем весе Алексеем Кунченко, который представляет команду «Новый Поток», авторскую школу «Шторм» и клуб «Боец». Грядущий турнир будет посвящён 20-летию компании M-1 Global.

Видеоролик доступен на официальном канале M-1 Global в YouTube.