Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Павлович сразится с Сидельниковым 19 ноября

4 октября 2017, среда. 21:24 Бокс/ММА

Чемпион Fight Nights в тяжёлом весе Сергей Павлович проведёт защиту титула против Кирилла Сидельникова, сообщает Allboxing. Поединок состоится 19 ноября.

Павлович завоевал титул в 2017 году, одолев Михаила Мохнаткина. Примечательно, что 31 марта Сидельников и Павлович должны были встретиться в титульном поединке, однако Кирилл получил травму и не смог принять участия в турнире. Руководство приняло решение не переносить бой, и в титульном поединке сошлись Павлович и Мохнаткин.

На счету Павловича 11 побед в 11 поединках. Сидельников провёл в ММА 15 боёв, в 11 из них одержав победу.

Источник: Allboxing Сообщить об ошибке
Теги
Fight Nights
Новости. Бокс/ММА
4 октября 2017, среда
21:24 Павлович сразится с Сидельниковым 19 ноября
20:14 Денис Лебедев: не вижу препятствий к поединку с Мальдонадо
19:01 Макгрегор: бой с Холлоуэем возможен
18:00 Постол встретится с Прогрейсом
16:56 Карл Фрэмптон узнал имя следующего соперника
14:37 Беллью: Рио Фердинанд просто издевается над боксом
13:52 Ли: Макгрегор получил взбучку от 40-летнего Мейвезера
12:41 Малиньяджи: Макгрегор — позёр, обманувший идиотов-болельщиков
12:04 Андрей Селедцов сразится с Эноком Солвесом Торресом на турнире M-1 Challenge 84
11:35 Ригондо: габариты и вес Ломаченко не будут проблемой
11:01 Дэнни Гарсия и Брендон Риос близки к соглашению о проведении боя в декабре
10:10 Малиньяджи — Макгрегору: докажи, что у тебя есть мужество, выходи на ринг
09:46 Поединок Холлоуэй — Эдгар будет главным событием турнира UFC 218
08:17 Сайборг не хочет драться с Холм менее чем за $ 200 тыс., переговоры остановлены
00:47 Ломаченко: попробую снести Ригондо за канаты
3 октября 2017, вторник
23:54 Ариас: для Джейкобса бой со мной будет очень тяжёлым
22:46 В IBF не против второго поединка Головкина с Альваресом
21:19 Баррера рассказал, почему отказался от боя с Ковалёвым
20:22 Дигейл проведёт бой в декабре
20:00 Павлик: нынешние средневесы не такие большие, как в моё время
19:14 Уайлдер: Х. Фьюри победил в бою с Паркером
18:22 Рунгвисаи: Гонсалесу не следует завершать карьеру
17:23 Деревянченко: Головкин победил Альвареса, но был однообразен
17:01 Поединок Усик — Бриедис может состояться 20 января
16:35 Головкин сделает пожертвование в пользу пострадавших от землетрясения в Мексике
15:30 Следующим соперником Джозефа Паркера может стать Лукас Браун
14:32 Алекс Леапаи вернётся на ринг 14 октября в Брисбене
14:10 Дисквалификация в бою с Мейвезером обошлась бы Макгрегору в $ 10 млн
12:51 Лёффлер: в реванше с Альваресом Головкин будет ещё более настойчив
11:53 Кортес: бой Макгрегор — Малиньяджи интересен болельщикам, это будет битва
10:40 Компания M-1 Global представила ролик о Романове перед боем с Кунченко
09:56 Холифилд: Джошуа более совершенный боксёр, у него преимущество над Уайлдером
09:17 Джордж Форман вызвал на бой Стивена Сигала
06:28 Макгрегор: молюсь о жертвах, их семьях и всех пострадавших в Лас-Вегасе
02:05 UFC пожертвует $ 1 млн семьям жертв массовой стрельбы в Лас-Вегасе
00:49 Кевин Ли: надеюсь, Фергюсон не сдастся и бой продлится пять раундов
2 октября 2017, понедельник
23:41 Рио Фердинанд: не собираюсь начинать карьеру боксёра-профессионала
22:42 WBC санкционировал реванш Головкина и Альвареса
21:30 Вердум: уверен, что остановлю Деррика Льюиса
19:55 Бой Суонсон — Ортега пройдёт 9 декабря в Кресно
18:15 Фергюсон: Ли психологически слаб
17:15 Промоутер Головкина не исключает реванша с Альваресом за пределами Невады
16:01 Сборная России примет участие в чемпионате мира по ММА—2017
15:53 M-1: Кухалашвили заменит Зайца в поединке со Штефаном Пютцем
15:09 Беллью считает, что побил бы Джозефа Паркера
Все новости RSS
Партнерский контент