Павлович сразится с Сидельниковым 19 ноября

Чемпион Fight Nights в тяжёлом весе Сергей Павлович проведёт защиту титула против Кирилла Сидельникова, сообщает Allboxing. Поединок состоится 19 ноября.



Павлович завоевал титул в 2017 году, одолев Михаила Мохнаткина. Примечательно, что 31 марта Сидельников и Павлович должны были встретиться в титульном поединке, однако Кирилл получил травму и не смог принять участия в турнире. Руководство приняло решение не переносить бой, и в титульном поединке сошлись Павлович и Мохнаткин.

На счету Павловича 11 побед в 11 поединках. Сидельников провёл в ММА 15 боёв, в 11 из них одержав победу.