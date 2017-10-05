Гэри Расселл должен провести защиту титула WBC в бою Джозефом Диасом

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что чемпион мира в полулёгком весе Гэри Расселл-младший (28-1, 17 KO) обязан провести защиту своего титула в бою с официальным претендентом Джозефом Диасом (25-0, 18 KO). По словам Сулеймана, защита Расселла «будет назначена на май», сообщает BoxingScene.

Рассел был не слишком активен на протяжении трёх последних лет, проводя не более одного поединка в год. Диас, напротив, рвался в бой — только в 2015 году он пять раз выходил на ринг. В 2016-м нынешний претендент на титул провёл четыре боя, а в этом году — два.