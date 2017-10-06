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Ли: мне нужно сбросить больше 8 кг, но вчера я ел тирамису

6 октября 2017, пятница. 18:29 Бокс/ММА

В ночь с 7 на 8 октября мск в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 216, в рамках которого пройдёт бой за титул временного чемпиона в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Кевином Ли. За сутки до взвешивания у Ли зафиксировано 8 кг лишнего веса, однако он совсем не переживает из-за этого и уверяет, что может позволить себе съесть и тирамису.

«Я чувствую себя на миллион и полон энергии. Мне нужно сбросить много лишнего веса, так что это то, на чём я сконцентрирован. Но я сбрасывал и больший вес. У меня большие мышцы, так что мне нужно просто выгнать жидкость из организма. Прошлым вечером я ел тирамису. Мне будет сложно сгонять последние килограммы, но когда речь идёт о штрафе в 20% от гонорара, я готов на очень многое.

Что касается Нурмагомедова, то если тирамису становится причиной отмены боя, разочарования тысяч российских фанатов, потери денег и ставит под угрозу твою жизнь, то в этом определённо есть проблема", — приводит слова Ли MMA Fighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
UFC Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
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