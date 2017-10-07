Лемье надеется на бой с Котто

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Мигель Котто может встретится с Дэвидом Лемье, бывшим чемпионом мира в среднем весе по версии IBF. Об этом сообщил промоутер канадского боксёра Камиль Эстефан. Ранее сообщалось, что Котто вернётся на ринг 2 декабря в Нью-Йорке, чтобы провести последний бой в своей профессиональной карьере.



«Ничего ещё не решено, сейчас мы находимся на стадии переговоров относительно следующего соперника Лемье. Но декабрь не за горами, и мы очень хотим, чтобы следующий бой Лемье провёл до конца года. Поединок с Котто? Мигель — король Нью-Йорка, и он сам выберет своего противника. Если его выбор будет не в нашу пользу, то у нас есть несколько других вариантов», — цитирует Эстефана BoxingScene.