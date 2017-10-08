Котто, вероятно, встретится с Садамом Али

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Мигель Котто (41-5, 33 КО), который 2 декабря планирует провести прощальный бой на профессиональном ринге, похоже, определился с соперником.

Им, с большой долей вероятности, станет американский боксёр, бывший участник Олимпийски игр, а также экс-претендент на титул чемпиона мира в полусреднем весе — Садам Али (25-1, 14 КО), сообщает BoxingScene.

Официально о поединке ещё не объявлено, однако между боксёрами уже существует предварительная договорённость. Ранее предполагалось, что оппонентом титулованного пуэрториканца может стать Давид Лемье.