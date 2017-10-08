Фергюсон — Макгрегору: защити титул или оставь его вакантным

Временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон прокомментировал свою победу в титульном бою над Кевином Ли, а также призвал полноценного чемпиона Конора Макгрегора к защите пояса.

«План состоял в том, чтобы измотать Кевина, заставить его вымахаться, после чего поймать удушающим приёмом, что я и сделал.

Что касается дальнейших планов, то где этот Макнаггетс? Ты, кусок дерьма, я надеру тебе зад. Защити пояс или оставь его вакантным", — заявил Фергюсон сразу после завершения поединка.

Тони Фергюсон одержал досрочную победу над Кевином Ли на турнире UFC 216.