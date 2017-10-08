Нурмагомедов — Фергюсону: ты заслужил этот пояс

В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 216. В главном событии вечера оспаривался временный титул чемпиона организации в лёгком весе. В итоге пояс завоевал Тони Фергюсон, одержав победу над Кевином Ли удушающим приёмом.

Не остался в стороне от этого и Хабиб Нурмагомедов, чей поединок с Фергюсоном откладывался уже не раз. Российский боец обратился к Фергюсону посредством своей страницы в «Твиттере», оставив следующее послание.

«Отличное выступление. Поздравляю, ты заслужил этот пояс», — написал Нурмагомедов. Также Хабиб добавил хэштег «декабрь», по всей видимости, предлагая таким образом американцу попробовать организовать встречу ещё раз.