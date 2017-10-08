Фергюсон: Макгрегор, ты больше не можешь убегать

Временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон поделился планами на будущее, дав понять, что готов ко встрече как с Хабибом Нурмагомедовым, так и с полновесным чемпионом Конором Макгрегором.

«Этот парень напуган. Он практически никогда не упоминает моё имя. Я одержал 10 побед подряд, я временный чемпион, и мне всё равно, какого соперника мне дадут — Хабиба или Конора. Вскоре я пообщаюсь со своей командой и агентами. Но бой с Конором — это бой с Конором, ты больше не можешь убегать. Я поставил тебе шах, а я очень хорош в шахматах.

Скоро я поставлю тебе мат, твоё время на исходе. Тебе нужно или защищать титул, или оставить его вакантным. Но если он выберет второй вариант, я просто скажу ему, что он может успокоиться, ведь никто не причинит ему боли», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.