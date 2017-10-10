Арум: если Хорн побьёт Коркорана, то может сразиться с Пакьяо или Кроуфордом

Известный американский промоутер Боб Арум заявил, что если чемпион мира WBO во втором полусреднем весе Джефф Хорн успешно защитит свой титул в поединке с занимающим 11-ю строчку рейтинга Гэри Коркораном, то следующий бой может провести против Мэнни Пакьяо или Терренса Кроуфорда. Бой Хорна с Коркораном планируется провести в декабре в Австралии.



Изначально у австралийца на ноябрь был запланирован матч-реванш с Пакьяо, однако последний отказался от боя, предположительно из-за занятости на посту сенатора Филиппин.



«Если Хорн побьёт этого парня, мы могли бы организовать реванш с Пакьяо в первой половине 2018 года или нацелиться на бой с Кроуфордом. Пакьяо, возможно, больше не будет драться. Кто знает?» — цитирует Арума Fightnews.