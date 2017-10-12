Бой Котто и Али официально подтверждён

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO американец Мигель Котто (41-5, 33 КО), 2 декабря встретится со своим соотечественником, участником Олимпийских игр и бывшим претендентом на титул чемпиона мира в полусреднем весе Садамом Али (25-1, 14 КО), сообщает официальный сайт WBO.



Стоит отметить, что ранее сообщалось, что противником Мигеля Котто мог стать Давид Лемье. Бой Котто — Али состоится в Нью-Йорке (США) в Мэдисон-Сквер-Гарден. Этот поединок станет финальным в карьере Мигеля Котто.