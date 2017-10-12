Виталий Кличко пожелал Фьюри поменьше употреблять кокаина и стероидов

Почётный и вечный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Виталий Кличко ответил на недавнее сообщение Тайсона Фьюри, который выразил желание выйти на ринг с нынешним мэром Киева. Британец 28 ноября 2015 года одержал победу в бою с Владимиром Кличко, братом Виталия, однако затем он потерял чемпионские пояса: сначала его дисквалифицировали за применение стероидов, а позже у него обнаружили следы кокаина.



«Хотелось бы провести бой со старшим братом Кличко — Виталием, поскольку Кличко-малыш не смог оказать мне достойного сопротивления», — написал на днях Фьюри в «Твиттере».



«Я могу пожелать Фьюри поменьше употреблять кокаина, который нашли в его крови. И стероидов поменьше употреблять – это вредно для здоровья спортсменов», — сказал Виталий Кличко в интервью News One.