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Мигель Котто проведёт 2 декабря бой с Садамом Али

12 октября 2017, четверг. 09:41 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто (41-5, 33 KO) определился с соперником на свой следующий поединок, запланированный на 2 декабря в Нью-Йорке. Оппонентом пуэрториканца, владеющего на данный момент титулом чемпиона мира WBO в первом среднем весе, будет Садам Али (25-1, 14 KO). Ранее Котто неоднократно заявлял, что до конца года намерен провести ещё один бой, после чего завершить боксёрскую карьеру.

«Я очень воодушевлён тем, что проведу прощальный бой на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Я тяжело работал с самого начала своей карьеры, чтобы выйти на этот уровень. Я полностью сконцентрирован и упорно работаю со своим тренером Фредди Роучем, чтобы одержать большую победу 2 декабря», — заявил Котто, слова которого приводит BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мигель Котто
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