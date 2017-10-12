Хук продолжит карьеру в супертяжёлом весе

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Марко Хук (40-5-1, 27 КО) не намерен завершать карьеру. После поражения в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии, которое он потерпел в бою с Александром Усиком, немец намерен перейти в супертяжёлый вес, сообщает BoxingScene.

У Хука уже есть небольшой опыт выступлений в этом дивизоне. В 2012-м он провёл поединок с Александром Поветкиным, в котором потерпел неоднозначное поражение.

После этого Хук боксировал в первом тяжёлом весе и успел провести еще 10 боёв, в которых одержал 6 побед, потерпел 3 поражения и 1 встречу свёл вничью.