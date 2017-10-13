Али обещает отобрать чемпионский пояс у Котто

2 декабря в «Мэдисон Сквер Гарден» состоится поединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полусреднем весе между его обладателем Мигелем Котто и Садамом Али.

Последний уже успел заявить, что завершит этот бой в ранге нового чемпиона мира.

«Я в восторге от данной мне возможности сразиться с легендарным боксёром в „Мэдисон Сквер Гарден“. Рад буду выступить перед своими болельщиками и что наш бой будет транслироваться на канале HBO.

Моё время пришло. Я покину «Мэдисон Сквер Гарден» с чемпионским поясом", — приводит слова Али BoxingScene.