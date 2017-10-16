Влодарчик: вряд ли бой с Гассиевым для меня самый важный в карьере

Польский тяжеловес, экс-чемпион мира Кшиштоф Влодарчик поделился своим мнением о предстоящем тиульном поединке с чемпионом IBF Муратом Гассиевым. Бой состоится 21 октября и станет последним полуфинальным боем турнира полутяжей WBSS.



«Вряд ли бой с Гассиевым для меня самый важный в карьере. Его значимость в том, что он — титульный. Меня мотивирует возможность стать первым поляком, трижды завоевавшим чемпионский титул. Для меня это шанс войти в историю. Тот факт, что Гассиев является фаворитом, — дополнительный прессинг на моего соперника. Мне же нечего терять. Мне по силам вырубить Гассиева», — цитирует Влодарчика Sport.pl.