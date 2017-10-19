Гассиев: я готов выиграть турнир WBSS, хочу стать абсолютным чемпионом мира

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев решительно настроен выиграть турнир WBSS. В четвертьфинальном поединке, запланированном на 21 октября в Нью-Джерси, Гассиеву предстоит сразиться с Кшиштофом Влодарчиком.



«Чувствую себя замечательно. Очень рад быть здесь. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов WBSS за эту возможность. Суперсерия позволяет боксёрам побороться за звание абсолютного чемпиона мира. Я готов выиграть этот турнир.



Очень рад возможности побороться за трофей Али. Для меня это очень важно, ведь последним абсолютным чемпионом из России был Костя Цзю. Я хочу стать следующим абсолютным чемпионом из России», — рассказал Гассиев.

Видеозапись интервью россиянина доступна в официальном «инстаграме» WBSS.