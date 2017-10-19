Мусаси планирует в будущем подняться в полутяжёлый вес

Боец ММА Гегард Мусаси (42-6-2 MMA, 9-3 UFC) рассказал, что нацелен на переход в полутяжёлый вес (205 фунтов) после того, как станет чемпионом Bellator в среднем весе (185 фунтов). 20 октября на турнире Bellator 185 Мусаси предстоит сразиться с россиянином Александром Шлеменко.



«Слишком тяжело гонять вес. С возрастом это становится слишком сложно. Я делал это очень много раз. От этого устаёшь. Но средний вес — это категория, в которой я выступаю наилучшим образом.



Сперва мне на этой неделе нужно победить Шлеменко, а затем я буду ждать титульного боя. После того как я его заполучу, перейдём в полутяжёлый вес», — цитирует Мусаси MMAJunkie.