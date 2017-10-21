Пётр Ян: Шлеменко бой с Мусаси не проиграл, а выиграл

Чемпион Absolute Championship Berkut в легчайшем весе Пётр Ян высказал мнение о бое между Александром Шлеменко и Гегардом Мусаси. Ян подчеркнул, что Шлеменко одержал победу в поединке. Напомним, что Мусаси был признан победителем единогласным решением судей — все три рефери отдали ему победу со счётом 29:28. Шлеменко планирует подать апелляцию на итоги боя.



«С утра проснулся, ждал бой Шлеменко против Мусаси! Моё мнение, что Александр Шлеменко этот бой не проиграл, а выиграл!. У Мусаси план забирать концовку, когда Саня вымахается. Акцентированных ударов и попаданий от Шлеменко было явно больше и точнее! А 3-й раунд это 10-8», — написал в своём аккаунте в «инстаграме» Ян.